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07:19 (мск), источник: Вести Приморье

Управляющие компании Приморья пересчитают оплату за ОДН

Всего в крае 338 управляющих компаний, 33 из них уже сделали перерасчет за ОДН, по остальным идут проверки. Все управляющие компании, которые завысили оплату по ОДН, проведут перерасчет.

Ужесточить контроль за начислениями за общедомовые нужды (ОДН) управляющими компаниями Приморья, такое поручение дал Губернатор Владимир Миклушевский по итогам приема граждан. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

На прием к главе региона пришла жительница Владивостока Елена Ражева. Она пожаловалась на то, что платежи за ОДН, которые выставляет управляющая компания, выросли в несколько раз.

«В управляющей компании нам не объясняют, почему произошло такое повышение. Мы считаем, что “управляйка” просто наживается на нас», — рассказала она.

Владимир Миклушевский отметил, что уже обращался в Минстрой России с предложением внести изменения в законодательство, предусмотрев оплату за коммунальные ресурсы на ОДН по фактическим показаниям общедомовых приборов учета.

«На мой взгляд, принято несколько странное решение всех уравнять, независимо от того, есть прибор учета или нет», — подчеркнул глава региона.

Справочно: с 1 января 2017 года плата за ОДН из коммунальной услуги перешла в жилищную. Начисления за общедомовые нужды делает теперь управляющая компания, а не поставщики тепла, воды или электроэнергии. Кроме того, новый порядок расчета позволяет не учитывать фактические показания общедомовых приборов учета, и многие управляющие компании этим воспользовались.

Глава региона подчеркнул, уже поступили разъяснения Минстроя России, что до 1 июня 2017 года, когда должны быть утверждены новые нормативы, начисление и оплата за ОДН производится так, что у кого стоят приборы учёта, платят по их показаниям, а у кого таковых нет — производят оплату по ранее установленному нормативу.

Отметим, новые нормативы на оплату ОДН регионам необходимо установить до 1 июня 2017 года. Будет установлено четыре группы нормативов: для многоэтажных домов с лифтом, с бойлером, с лифтом и с бойлером, без лифта и без бойлера.

Губернатор дал поручение государственной жилищной инспекции Приморского края ужесточить контроль за деятельностью управляющих компаний по начислению платежей за ОДН.

«Те компании, которые наживаются на людях в переходный период, пока не утвержден новый норматив, и выставляют огромные платежи, нужно наказывать. Если они совсем наглеют — лишать лицензии», — поручил Владимир Миклушевский.

По словам руководителя жилищной инспекции Сергея Мандрыко, что такая работа уже началась.

«Всего в крае 338 управляющих компаний, 33 из них уже сделали перерасчет за ОДН, по остальным идут проверки. Все управляющие компании, которые завысили оплату по ОДН, проведут перерасчет», — уточнил руководитель ведомства.

Напомним, законопроект, ужесточающий регулирование начисления общедомовых нужд, принят Государственной Думой в первом чтении 14 апреля. Проект предписывает выставлять плату за ОДН в размере не выше установленного в регионе норматива, однако если установленные в доме приборы учета фиксируют меньшие расходы, плата должна рассчитываться в соответствии с его показаниями — по факту потребления.

Если же приборы фиксируют повышенное потребление, превышение норматива возможно только при принятии соответствующего решения общим собранием жильцов.

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