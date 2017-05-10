На строительство подстанции «Восход» в Омске потратят 600 млн рублей

ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» выставила тендер на достройку подстанции в Кормиловском районе Омской области. Как пишет «Новый Омск», на завершение возведения «Восхода» на 500 кВ выделят почти 578 млн рублей.

На эти деньги предстоит произвести обследование уже построенных частей объекта, а также ранее установленного оборудования, его монтаж и наладка, а также закупка недостающих элементов.

Напомним, что подстанцию «Восход» начали строить ещё в 2011 году. Общее количество выделенных средств за эти годы оценивается в пределах 6 млрд рублей. Ранее сдать подстанцию планировали в 2013 году.