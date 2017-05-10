Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
На день Победы в Москву приехал только один иностранный президент
ЖКХ без счетчиков может подешеветь в разы
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Пусть это неприятно, но Путина надо поддержать - The Guardian
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
2272-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
9Юбилей Корейской народной армии
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
07:23 (мск), источник: АиФ Омск

На строительство подстанции «Восход» в Омске потратят 600 млн рублей

Объект в Кормиловском районе обещают ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» выставила тендер на достройку подстанции в Кормиловском районе Омской области. Как пишет «Новый Омск», на завершение возведения «Восхода» на 500 кВ выделят почти 578 млн рублей.

На эти деньги предстоит произвести обследование уже построенных частей объекта, а также ранее установленного оборудования, его монтаж и наладка, а также закупка недостающих элементов.

Напомним, что подстанцию «Восход» начали строить ещё в 2011 году. Общее количество выделенных средств за эти годы оценивается в пределах 6 млрд рублей. Ранее сдать подстанцию планировали в 2013 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пора жарить шашлыки. Рецепты вкусных маринадов
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Никки Хейли призвала ЕС не отменять санкции в отношении России
В России могут ввести налог на малодетность
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
В Белом доме сообщили о встрече Лаврова с Трампом в среду
«Бессмертный полк» собрал почти 8 млн человек по всей стране
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь