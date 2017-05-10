Более 80% кожаной обуви и аксессуаров молдавского производства уходит на экспорт

В 2016 экспорт туфель, сапог, ботинок и сандалий вырос на 23%, по сравнению с 2015-ым. Объем поставок превысил 26 миллионов евро. Основной рынок сбыта — Румыния. Туда экспортировали товара примерно на 15 миллионов евро. Объем поставок в Италию превысил шесть миллионов.

Почти в семь раз вырос экспорт молдавской обуви в Беларусь, он составил порядка двух миллионов евро. А вот поставки в Россию снизились. Экспорт в эту страну достиг полутора миллионов евро. Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта в Молдове объясняет увеличение экспорта обуви местного производства растущим числом фабрик, выполняющих заказы зарубежных брендов.