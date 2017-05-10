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08:22 (мск), источник: Newslab.ru

За масштабным ремонтом красноярских дорог проследят еженедельно

Ремонт красноярских улиц планируют контролировать каждую неделю. Такое решение сегодня озвучил глава Красноярска Эдхам Акбулатов на селекторном совещании, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: Агентство «Москва»

Напомним, в краевом центре начинается сезон дорожных ремонтных работ. В этом году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в Красноярске запланирован комплексный ремонт 46 объектов, среди них капитальный ремонт проспекта Мира, улиц Карла Маркса, Елены Стасовой и Северной. Общий объем финансирования в рамках федеральной программы — 1,7 млрд рублей. Уже сегодня ремонт идет на 10 объектах — ведется замена бордюрного камня на улицах Игарская, Вейнбаума, Тамбовская, Партизана Железняка и Авиаторов.

На селекторном совещании, обсуждая предстоящие работы, Эдхам Акбулатов поставил задачу еженедельно проводить штаб по контролю комплексного ремонта улиц Красноярска.

«Каждую пятницу будут подводиться итоги проделанной работы за неделю. В работе штаба должны принимать участие представители департамента городского хозяйства, управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, районных администраций, подрядных организаций. Задача — вести системный контроль, оперативно решать актуальные вопросы», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.

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