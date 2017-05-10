В Екатеринбурге 17 многоквартирных домов останутся без газа на несколько дней
17 многоквартирных домов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга останутся без газа на несколько дней.
17 многоквартирных домов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга останутся без газа на несколько дней.
Как сообщили Накануне.RU в
«Под отключение попадают пять многоквартирных жилых домов по проспекту Космонавтов (д. 80, 82, 90, 92, 94), 10 домов по улице Парниковая (д. 1, 3, 5, 7/1, 7/2, 9, 11, 13, 15, 22), а также два дома по улице Шефская (д. 95, 97)», — уточнили в
Там пояснили, что управляющие компании заранее извещены о ремонтных работах.