В Екатеринбурге 17 многоквартирных домов останутся без газа на несколько дней

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз», газоснабжение будет приостановлено с 9 часов 15 мая до 17 часов 19 мая. В данный период будет производиться техническое перевооружение газопровода низкого давления.

«Под отключение попадают пять многоквартирных жилых домов по проспекту Космонавтов (д. 80, 82, 90, 92, 94), 10 домов по улице Парниковая (д. 1, 3, 5, 7/1, 7/2, 9, 11, 13, 15, 22), а также два дома по улице Шефская (д. 95, 97)», — уточнили в пресс-службе.

Там пояснили, что управляющие компании заранее извещены о ремонтных работах.