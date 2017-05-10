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08:20 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге 17 многоквартирных домов останутся без газа на несколько дней

17 многоквартирных домов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга останутся без газа на несколько дней.

Источник: Reuters

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз», газоснабжение будет приостановлено с 9 часов 15 мая до 17 часов 19 мая. В данный период будет производиться техническое перевооружение газопровода низкого давления.

«Под отключение попадают пять многоквартирных жилых домов по проспекту Космонавтов (д. 80, 82, 90, 92, 94), 10 домов по улице Парниковая (д. 1, 3, 5, 7/1, 7/2, 9, 11, 13, 15, 22), а также два дома по улице Шефская (д. 95, 97)», — уточнили в пресс-службе.

Там пояснили, что управляющие компании заранее извещены о ремонтных работах.

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