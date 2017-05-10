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08:41 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии Минлесхоз выставил на торги лес для малого бизнеса

УФА, 10 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Минлесхоз Башкирии выставил на торги 25 участков леса для малого и среднего бизнеса.

Они находятся на территории Абзелиловского, Баймакского, Белебеевского, Инзерского, Салаватского, Стерлитамакского лесничеств. Общий объем заготовки древесины — 6,9 тысячи кубометров.

Кроме того, возможно рассмотрение предложений по продаже леса в лесничествах, интересующих предпринимателей, сообщили в ведомстве. Заявки на участие в аукционах принимаются с 10 по 26 мая.

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