В Башкирии Минлесхоз выставил на торги лес для малого бизнеса

Они находятся на территории Абзелиловского, Баймакского, Белебеевского, Инзерского, Салаватского, Стерлитамакского лесничеств. Общий объем заготовки древесины — 6,9 тысячи кубометров.

Кроме того, возможно рассмотрение предложений по продаже леса в лесничествах, интересующих предпринимателей, сообщили в ведомстве. Заявки на участие в аукционах принимаются с 10 по 26 мая.