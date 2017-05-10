Накануне майских праздников на Дону взлетели цены на овощи

Накануне майских праздников на Дону резко подорожали овощи. Сильнее всего цена взлетела на белокочанную капусту — на 16,3 процента, картофель подорожал на 12,3 процента, репчатый лук — на 10,2, морковь — на 6,3 процента.

А средняя цена яиц и гречки, наоборот, снизилась на 2,3 и 1,7 процента соответственно. Кроме того, в Ростовстате отметили незначительное (менее 1 процента) уменьшение цены на мясо кур, творог и подсолнечное масло.