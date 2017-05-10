«Смерть ворогам!»: в Украине создали переносной реактивный гранатомет
Переносной реактивный гранатомет, производства отечественного ГП ГККБ «Луч», успешно дебютировал на 13-й Международной выставке военной техники IDEF-2017 (Стамбул, Турция).
Переносной реактивный гранатомет, производства отечественного ГП ГККБ «Луч», успешно дебютировал на 13-й Международной выставке военной техники IDEF-2017 (Стамбул, Турция).
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«Новое оружие предназначено для поражения легкобронированной и небронированной техники (пусковые установки, РЛС, самолеты на стоянке, авто и прочее.), Сооружений полевого типа (ДОТ, ДЗОТ), также живой силы, находящейся на открытом пространстве, в укрытиях, сооружений из камня, кирпича или бетона», — сказано в сообщении.
Дальность стрельбы переносного реактивного гранатомета составляет от 70 м до почти 2 км, а дальность прямого выстрела достигает 600 м. Применение нового