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09:06 (мск), источник: Обозреватель

«Смерть ворогам!»: в Украине создали переносной реактивный гранатомет

Переносной реактивный гранатомет, производства отечественного ГП ГККБ «Луч», успешно дебютировал на 13-й Международной выставке военной техники IDEF-2017 (Стамбул, Турция).

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

«Новое оружие предназначено для поражения легкобронированной и небронированной техники (пусковые установки, РЛС, самолеты на стоянке, авто и прочее.), Сооружений полевого типа (ДОТ, ДЗОТ), также живой силы, находящейся на открытом пространстве, в укрытиях, сооружений из камня, кирпича или бетона», — сказано в сообщении.

Дальность стрельбы переносного реактивного гранатомета составляет от 70 м до почти 2 км, а дальность прямого выстрела достигает 600 м. Применение нового оптико-электронного прицела автоматизирует и упрощает работу стрелка, обеспечивает высокую точность попадания при максимальной дальности стрельбы.

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