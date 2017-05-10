«Смерть ворогам!»: в Украине создали переносной реактивный гранатомет

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

«Новое оружие предназначено для поражения легкобронированной и небронированной техники (пусковые установки, РЛС, самолеты на стоянке, авто и прочее.), Сооружений полевого типа (ДОТ, ДЗОТ), также живой силы, находящейся на открытом пространстве, в укрытиях, сооружений из камня, кирпича или бетона», — сказано в сообщении.