Кощунственным ремонтом дорожных ям в Омской области заинтересовался СК

В Омской области проводится доследственная проверка по информации о том, что в поселке Кормиловка дорожную яму засыпали осколками разбитой мемориальной плиты с именами героев Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 мая, в областном следственном управлении СКР. В ведомстве уточнили, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также ответственные лица, действиям которых будет дана правовая оценка.

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В прокуратуре региона ИА REGNUM сообщили, что также организовали проверку по информации об осквернении памятной плиты. По данным ведомства, речь идет о дорожной яме на улице Калинина в Кормиловке. Установлено, что осенью 2016 года муниципалитет проводил ремонтные работы мемориала памяти. Плиты с фамилиями погибших бойцов заменили на новые. Старые увезли на хранение в МУП «Жилищник». «В ходе проверки будет дана оценка соблюдению органами местного самоуправления законодательства об увековечивании памяти погибших при защите Отечества, а также об охране памятников истории и культуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подытожили в облпрокуратуре. Между тем, по информации «Нового Омска», местные власти считают, что скандальное фото с осколками плиты на дороге, появившееся накануне в интернете, сделано с провокационной целью.

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