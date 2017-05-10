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09:16 (мск), источник: ИА REGNUM

Кощунственным ремонтом дорожных ям в Омской области заинтересовался СК

Следствие проводит проверку информации об осквернении мемориальной плиты.

В Омской области проводится доследственная проверка по информации о том, что в поселке Кормиловка дорожную яму засыпали осколками разбитой мемориальной плиты с именами героев Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 мая, в областном следственном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также ответственные лица, действиям которых будет дана правовая оценка.

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В прокуратуре региона ИА REGNUM сообщили, что также организовали проверку по информации об осквернении памятной плиты. По данным ведомства, речь идет о дорожной яме на улице Калинина в Кормиловке. Установлено, что осенью 2016 года муниципалитет проводил ремонтные работы мемориала памяти. Плиты с фамилиями погибших бойцов заменили на новые. Старые увезли на хранение в МУП «Жилищник».

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению органами местного самоуправления законодательства об увековечивании памяти погибших при защите Отечества, а также об охране памятников истории и культуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подытожили в облпрокуратуре.

Между тем, по информации «Нового Омска», местные власти считают, что скандальное фото с осколками плиты на дороге, появившееся накануне в интернете, сделано с провокационной целью.

Первый заместитель главы Кормиловского района Евгений Маловичко заявил, что как только в администрации увидели фотографию, сразу выехали на место, однако таблички на дороге не было. По его мнению, фото является постановочным.

«Все эти действия — явная провокация, так как табличку использовали для того, чтобы сфотографировать, после чего она исчезла», — подчеркнул он.

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