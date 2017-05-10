В Омске на переселение из ветхого жилья нужно 4 миллиарда
Директор департамента жилищной политики Светлана Шенфельд заявила, что такая сумма является неподъемной.
Директор департамента жилищной политики Светлана Шенфельд заявила, что такая сумма является неподъемной.
Сегодня, 10 мая, на комитете по ЖКХ и транспорту в Горсовете Омска директор департамента жилищной политики Светлана Шенфельд рассказала о программе расселения из ветхого и аварийного жилья, которая завершится 1 сентября. Речь идет о домах, признанных разрушающимися до 1 января 2012 года. По словам главы ведомства, еще осталось переселить 26 домов.
Светлана Шенфельд, директор департамента жилищной политики Омска:
— Общая программа расселения из ветхого и аварийного жилья насчитывала 337 домов, осталось переселить 26 домов, это 436 квартир до 1 сентября. Нас проверяли надзорные ведомства, и никакого незаконного предоставления жилья выявлено не было. У нас есть план, в котором есть строительство домов в микрорайоне «Амурский-2» и на улице Завертяева, а также приобретение квартир на вторичном рынке жилья. Мы поставили условие, чтобы квартиры на вторичном рынке были не позднее 2016 года. 41 семья получит однокомнатные квартиры, 6- двухкомнатные, 7 -трехкомнатные.
Как отметила директор департамента, в ближайшее время люди получат новые квартиры.
Также она напомнила, что на Госсовете президент России Владимир Путин обязал переселить жильцов аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года. Была перспектива в домах после 2012 года января. Мэрия Омска подсчитала, сколько в городе таких ветхих домов, и сумму на эти цели.
Светлана Шенфельд:
— У нас уже признано аварийными 157 домов, туда попали несколько пятиэтажек. Больше всего таких домов в Центральном округе, на втором — Советский округ, на третьем — Октябрьский. Нужно переселить из 2200 квартир на 4 миллиарда рублей. Для нас это неподъемная сумма, и помощь РФ необходима. Мы обращались в Госдуму. Еще на ближайшие два года будет продлена работа фонда ЖКХ, регионы, удачно выполнившие программу переселения из ветхого и аварийного жилья, смогут рассчитывать на дополнительное финансирование.
Как, в свою очередь, добавил директор департамента имущественных отношений Илья Трушников, уже завершены два дома на улице Завертяева, дом на Барнаульской готов на 95 процентов.
Тогда как депутаты попеняли на претензии горожан к получаемым квартирам. Однако чиновники заверили, что жильцы почти не жалуются. Было всего две претензии в микрорайоне на Завертяева, которые мэрия постаралась устранить.
В итоге депутаты проголосовали за принятие программы переселения к сведению.