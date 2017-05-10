Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Как похудеть за месяц до лета: инструкция
Школьник из Томска в письме попросил Медведева уйти в отставку
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
«Верка Сердючка вместо Крыма»: СМИ о новом ролике к «Евровидению»
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение
Начинающие водители становятся менее опасными
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Подготовка техники к Параду Победы
11Война в карикатурах
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
09:18 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на переселение из ветхого жилья нужно 4 миллиарда

Директор департамента жилищной политики Светлана Шенфельд заявила, что такая сумма является неподъемной.

Сегодня, 10 мая, на комитете по ЖКХ и транспорту в Горсовете Омска директор департамента жилищной политики Светлана Шенфельд рассказала о программе расселения из ветхого и аварийного жилья, которая завершится 1 сентября. Речь идет о домах, признанных разрушающимися до 1 января 2012 года. По словам главы ведомства, еще осталось переселить 26 домов.

Светлана Шенфельд, директор департамента жилищной политики Омска:

 — Общая программа расселения из ветхого и аварийного жилья насчитывала 337 домов, осталось переселить 26 домов, это 436 квартир до 1 сентября. Нас проверяли надзорные ведомства, и никакого незаконного предоставления жилья выявлено не было. У нас есть план, в котором есть строительство домов в микрорайоне «Амурский-2» и на улице Завертяева, а также приобретение квартир на вторичном рынке жилья. Мы поставили условие, чтобы квартиры на вторичном рынке были не позднее 2016 года. 41 семья получит однокомнатные квартиры, 6- двухкомнатные, 7 -трехкомнатные.

Как отметила директор департамента, в ближайшее время люди получат новые квартиры.

Также она напомнила, что на Госсовете президент России Владимир Путин обязал переселить жильцов аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года. Была перспектива в домах после 2012 года января. Мэрия Омска подсчитала, сколько в городе таких ветхих домов, и сумму на эти цели.

Светлана Шенфельд:

— У нас уже признано аварийными 157 домов, туда попали несколько пятиэтажек. Больше всего таких домов в Центральном округе, на втором — Советский округ, на третьем — Октябрьский. Нужно переселить из 2200 квартир на 4 миллиарда рублей. Для нас это неподъемная сумма, и помощь РФ необходима. Мы обращались в Госдуму. Еще на ближайшие два года будет продлена работа фонда ЖКХ, регионы, удачно выполнившие программу переселения из ветхого и аварийного жилья, смогут рассчитывать на дополнительное финансирование.

Как, в свою очередь, добавил директор департамента имущественных отношений Илья Трушников, уже завершены два дома на улице Завертяева, дом на Барнаульской готов на 95 процентов.

Тогда как депутаты попеняли на претензии горожан к получаемым квартирам. Однако чиновники заверили, что жильцы почти не жалуются. Было всего две претензии в микрорайоне на Завертяева, которые мэрия постаралась устранить.

В итоге депутаты проголосовали за принятие программы переселения к сведению.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Обыски у Голушко и уголовное дело Гребенщикова опустили Омскую область
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Белый дом сообщил о встрече Лаврова с Трампом в среду
В России могут ввести налог на малодетность
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Путин подписал указ об усилении мер безопасности на ЧМ-2018
Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин в РФ
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь