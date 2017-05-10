В Омске на переселение из ветхого жилья нужно 4 миллиарда

Сегодня, 10 мая, на комитете по ЖКХ и транспорту в Горсовете Омска директор департамента жилищной политики Светлана Шенфельд рассказала о программе расселения из ветхого и аварийного жилья, которая завершится 1 сентября. Речь идет о домах, признанных разрушающимися до 1 января 2012 года. По словам главы ведомства, еще осталось переселить 26 домов.

Светлана Шенфельд, директор департамента жилищной политики Омска:

— Общая программа расселения из ветхого и аварийного жилья насчитывала 337 домов, осталось переселить 26 домов, это 436 квартир до 1 сентября. Нас проверяли надзорные ведомства, и никакого незаконного предоставления жилья выявлено не было. У нас есть план, в котором есть строительство домов в микрорайоне «Амурский-2» и на улице Завертяева, а также приобретение квартир на вторичном рынке жилья. Мы поставили условие, чтобы квартиры на вторичном рынке были не позднее 2016 года. 41 семья получит однокомнатные квартиры, 6- двухкомнатные, 7 -трехкомнатные.

Как отметила директор департамента, в ближайшее время люди получат новые квартиры.

Также она напомнила, что на Госсовете президент России Владимир Путин обязал переселить жильцов аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года. Была перспектива в домах после 2012 года января. Мэрия Омска подсчитала, сколько в городе таких ветхих домов, и сумму на эти цели.

Светлана Шенфельд:

— У нас уже признано аварийными 157 домов, туда попали несколько пятиэтажек. Больше всего таких домов в Центральном округе, на втором — Советский округ, на третьем — Октябрьский. Нужно переселить из 2200 квартир на 4 миллиарда рублей. Для нас это неподъемная сумма, и помощь РФ необходима. Мы обращались в Госдуму. Еще на ближайшие два года будет продлена работа фонда ЖКХ, регионы, удачно выполнившие программу переселения из ветхого и аварийного жилья, смогут рассчитывать на дополнительное финансирование.

Как, в свою очередь, добавил директор департамента имущественных отношений Илья Трушников, уже завершены два дома на улице Завертяева, дом на Барнаульской готов на 95 процентов.

Тогда как депутаты попеняли на претензии горожан к получаемым квартирам. Однако чиновники заверили, что жильцы почти не жалуются. Было всего две претензии в микрорайоне на Завертяева, которые мэрия постаралась устранить.

В итоге депутаты проголосовали за принятие программы переселения к сведению.