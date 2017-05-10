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14:52 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска будет составлять реестр участков с ветхими домами

Депутаты и прокуратура раскритиковали чиновников из-за вовремя не снесенных аварийных домов. Некоторые посчитали, что городская администрация не рачительно относится к своим землям и потребовали составить перечень проблемных участков.

Сегодня, 10 мая, на комитете по ЖКХ и транспорту в Горсовете Омска дискуссию вызвала программа по расселению из ветхого и аварийного жилья, рассчитанная до 1 сентября нынешнего года.

По словам директора департамента жилищной политики Омска Светланы Шенфельд, программа реализуется успешно. Однако депутаты и прокуратура засомневалась в этом.

Константин Яковлев, помощник прокурора города Омска:

 — Часто администрация не может снести дома, поскольку не имеет финансовой возможности. Сумма скромная в бюджете — 1 миллион рублей ежегодно. Она недостаточная. Кроме того сложно решить проблему выкупной стоимости. У нас не может быть расселен ряд домов, участвующих в этой программе. Мэрии нужно рассмотреть возможность увеличения финансирования на эти мероприятия в этом году.

Между тем депутат Заксобрания Валерий Кокорин пожаловался на мусорные завалы на месте расселенных аварийных домов. Он заподозрил, что мэрия нерационально использует земельные участки, не вовремя выставляя их на торги.

 — Я понимаю, что у нас денег не будет, если федерация нам их не даст. Надо поддержать решение. Там же клоака, дома не снесены, их разграбляют, черт знает что делается. Там играют ребятишки, и все может случиться. Там же стояли дома, почему не отдать эти земли бизнес с обязательством снести. Город уже сплошная мусорница. Переселение конечно счастье для людей. Но мы же клоаку там оставили. Проедьте по Пушкина. Вот я два года хожу, чтобы построить детский парусный центр в Кировском округе. Ну и что? Ничего. Или в ДК Козицкого центр хотели построить имени Пушницы, но землю так и не выставили на торги. Еще и подняли арендную плату, загнули салазки.

В итоге председатель комитета Виталий Путинцев предложил обязать мэрию предоставлять список таких земель с пустующими ветхими домами. Коллег поддержал Юрий Федотов, заметив, что бизнес может прийти на эти участки на условиях государственно-частного партнерства.

В результаты парламентарии поддержали идеи прокуратуры и Виталия Путинцева. Теперь мэрия должна будет составить список земель с аварийными расселенными домами и увеличить средства на снос жилья.

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