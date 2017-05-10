В Уфе опубликован зарплатный рейтинг официальных вакансий

На втором месте условного зарплатного рейтинга — 3,4 тысячи рабочих мест (22,5 процента), за каждое из которых работодатели готовы платить от 15 до 20 тысяч рублей в месяц. Замыкают тройку 3,3 тысячи вакантных мест (22 процента от общего количества вакансий) с заработной платой от 10 до 15 тысяч рублей.

Еще две тысячи свободных рабочих мест, заявленных работодателями в службу занятости Уфы, подразумевают оплату труда от 20 до 25 тысяч рублей в месяц.

На пятом месте майского рейтинга — 1,4 тысячи рабочих мест с уровнем заработной платы ниже 8,9 тысячи рублей.

На последнем месте уфимского банка вакансий — 1,1 тысячи рабочих мест с зарплатой, варьирующейся от 8,9 до 10 тысяч рублей.