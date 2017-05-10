Молдавское вино возвращается на рынок РФ

По результатам выданы положительные заключения на представленные 20 видов винодельческой продукции. Комбинату по производству вин Cricova разрешены поставки указанной продукции в Российскую Федерацию, сообщают эксперты.

Напомним, что в июне 2014 года Молдова подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Россия, опасаясь, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела импортные пошлины на ввоз некоторых видов молдавской продукции.