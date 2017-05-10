Строительство мостов завершают в Ольгинском районе Приморья
Сотрудники «Примавтодора» завершают работы по возведению трех мостов через реку Маргаритовка в Ольгинском районе. Два из них уже в высокой степени готовности.
Сотрудники «Примавтодора» завершают работы по возведению трех мостов через реку Маргаритовка в Ольгинском районе. Два из них уже в высокой степени готовности.
Сотрудники «Примавтодора» завершают работы по возведению трех мостов через реку Маргаритовка в Ольгинском районе. Два из них уже в высокой степени готовности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Как сообщил генеральный директор «Примавтодора» Дмитрий Горлов, на первом мосту уже уложен асфальт, установлено барьерное ограждение, ведется досыпка подходов.
«На втором в настоящий момент ведется подготовка откосов к бетонированию. Идут работы по нанесению гидроизоляции, после чего мост будет заасфальтирован», — рассказал Дмитрий Горлов.
Он добавил, что на третьем мосту через реку Маргаритовка идут работы по устройству защитного и выравнивающего слоя бетона проезжей части.
Напомним, работы по строительству новых мостов в Ольгинском районе идут по краевой программе «139 мостов» — по ремонту, реконструкции и строительству мостовых сооружений, рассчитанной на 2016−2025 годы.
Сотрудники Примавтодора в 2017 году восстановят семь мостов, пострадавших в результате тайфуна «Лайонрок». По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, на это из краевого и федерального бюджетов направят более 570 миллионов рублей.
Всего в крае в 2017 году планируется завершить восстановление 24 мостов. Еще восемь мостов в Чугуевском и Тернейском районах — в 2018 году.