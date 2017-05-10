В Челябинской области перекрыли подъезд к Екатеринбургу

Как сообщили агентству в УпрДор «Южный Урал», движение перекроют на участке 28+622 километр трассы М-5, в пятницу — на участке 44+015 километр А-310.

Время ограничения всего полчаса — с 15 до 15 часов 30 минут. «Ограничения носят вынужденный характер и являются кратковременными, что не приведет к существенному изменению скорости движения автомобилей пользователей по намеченному маршруту», — отмечают дорожники. Экстренным службам предлагается учесть данную информацию при организации движения.