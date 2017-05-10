В Челябинской области перекрыли подъезд к Екатеринбургу

Как сообщили агентству в УпрДор «Южный Урал», движение перекроют на участке 28+622 километр трассы М-5, в пятницу — на участке 44+015 километр А-310.
Время ограничения всего полчаса — с 15 до 15 часов 30 минут. «Ограничения носят вынужденный характер и являются кратковременными, что не приведет к существенному изменению скорости движения автомобилей пользователей по намеченному маршруту», — отмечают дорожники. Экстренным службам предлагается учесть данную информацию при организации движения.
Кроме того, на федеральной дороге Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган- Омск-Новосибирск в Челябинской и Курганской областях до 15 октября проводится капитальный ремонт. В связи с этим на участке 50+000 — 55+450 километр в Челябинской области вводятся ограничения движения по временной схеме в виде объезда и организации реверсивного движения. Одновременно будет перекрываться только участок для непосредственного выполнения работы, протяженностью не более 300 метров. Автомобилистам рекомендуют выстраивать маршрут с учетом вводимого ограничения.