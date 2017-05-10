Депутаты предложили отдать в аренду бизнесу конечные остановки в Омске

Сегодня, 10 мая, на комитете по ЖКХ и транспорту в Горсовете Омска директор департамента транспорта Алексей Мартыненко рассказал, что творится на разворотных площадках общественного транспорта.

Больше всего протоколов от надзорных ведомств, 10 предписаний, заработала конечная остановка на 21-й Амурской. Однако депутаты назвали и другие проблемные площадки.

Так, коммунист Николай Эглит обратил внимание на бардак в Восточном поселке и на Осташково.

— Когда будет ответственный, и будет ли он наказан? — задал риторический вопрос Эглит.

Его коллеги предложили решить проблему сдачей в аренду бизнесу, и потом с них спрашивать.

Однако директор дептраснпорта Алексей Мартыненко пояснил, что три разворотных площадки уже в аренде. Это остановки поселок Чкаловский, ДСК-2 и улица Стрельникова. С реализацией остальных пока есть сложности.

В итоге информацию приняли к сведению, договорившись выработать конструктивные решения вопроса.