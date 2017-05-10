Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Сноуден высказался о внезапном увольнении директора ФБР
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Анна Михалкова показала возмужавших сыновей
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
«Верка Сердючка вместо Крыма»: СМИ о новом ролике к «Евровидению»
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – ДНР
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Возможная причина отказа Трампа встречаться с Путиным – СМИ
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение
Начинающие водители становятся менее опасными
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Война в карикатурах
9Юбилей Корейской народной армии
12Бал Met Gala 2017
10:28 (мск), источник: ИА REGNUM

Долги «Татфондбанка» могут вырасти ещё на 4,6 млрд рублей

10 мая истекает срок, который Арбитражный суд Республики Татарстан дал истцу, временной администрации ПАО «Тимер банк», для корректировки искового заявления к ПАО «Татфондбанк».

Если требования искового заявления будут удовлетворены, то «долги» ответчика-банкрота вырастут ещё почти на 4,6 млрд рублей.

Иск был подан 10 апреля 2017 года, но оставлен без движения из-за нарушения норм Арбитражного процессуального кодекса. А именно — в деле отсутствовали доказательства того, что истцом использована возможность досудебного решения конфликта.

Временная администрация ПАО «Тимер банк» требует признать недействительными два договора уступки права требования от осени 2016 года. А в качестве последствия недействительности взыскать по одному 2 921 390 15 9,87 рубля и 1 661 454 867,21 рубля по второму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по решению Арбитражного суда Татарстана от 11 апреля 2017 года ПАО «Татфондбанк» признано банкротом и до 10 апреля 2018 года в отношении него действует конкурсное производство. Лишился лицензии банк ещё раньше — 3 марта.

Всего с начала 2017 года в Татарстане без лицензий остались четыре банка. Кроме вышеупомянутого «Татфондбанк», это «ИнтехБанк», «Анкор банк» и «Татагропромбанк».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Белый дом сообщил о встрече Лаврова с Трампом в среду
В России могут ввести налог на малодетность
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Путин подписал указ о мерах безопасности на время ЧМ по футболу
Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин в РФ
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР Микроавтобусы, фургоны, социалистические BMW и другие представители Польши и ГДР в автопарке СССР
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Кузнечик или Штирлиц? Хорошо ли вы знаете советское кино о войне Проверьте свои знания советского кинематографа с помощью нашего теста
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь