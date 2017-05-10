Долги «Татфондбанка» могут вырасти ещё на 4,6 млрд рублей
10 мая истекает срок, который Арбитражный суд Республики Татарстан дал истцу, временной администрации ПАО «Тимер банк», для корректировки искового заявления к ПАО «Татфондбанк».
10 мая истекает срок, который Арбитражный суд Республики Татарстан дал истцу, временной администрации ПАО «Тимер банк», для корректировки искового заявления к ПАО «Татфондбанк».
Если требования искового заявления будут удовлетворены, то «долги»
Иск был подан 10 апреля 2017 года, но оставлен без движения
Временная администрация ПАО «Тимер банк» требует признать недействительными два договора уступки права требования от осени 2016 года. А в качестве последствия недействительности взыскать по одному 2 921 390 15 9,87 рубля и 1 661 454 867,21 рубля по второму.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по решению Арбитражного суда Татарстана от 11 апреля 2017 года ПАО «Татфондбанк» признано банкротом и до 10 апреля 2018 года в отношении него действует конкурсное производство. Лишился лицензии банк ещё раньше — 3 марта.
Всего с начала 2017 года в Татарстане без лицензий остались четыре банка. Кроме вышеупомянутого «Татфондбанк», это «ИнтехБанк», «Анкор банк» и «Татагропромбанк».