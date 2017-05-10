Жители Волжского начали получать поддельные квитанции ЖКХ

«Сумма, подлежащая оплате согласно квитанциям, составляет порядка 200 000 рублей. По данному факту городской администрацией инициирована проверка. Кроме того, чиновники направили информацию о платежках в прокуратуру и УВД», — рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии Волжского.

Поддельные квитанции уже получили жильцы дома № 66 по улице Волжской Военной Флотилии и нескольких других многоэтажек. В квитанциях за апрель 2017 года поставщиком услуг значится ООО «Первая УК», однако, эта управляющая компания в настоящее время не обслуживает указанный дом. «Этим занимается ООО “Первая жилищная компания” и только от нее могут поступать платежки на оплату коммунальных услуг», — подчеркнули в администрации Волжского.

Кроме того, в квитанциях не были указаны количество проживающих и собственников, номера телефонов и адрес получателя. «В графе “получатель” значится ООО “РЦ В”. Квитанции с суммами к оплате более 178 000 рублей получили в том числе те собственники, которые не имеют задолженности по оплате за ЖКУ», — добавили в мэрии.