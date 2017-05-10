Жители Волжского начали получать поддельные квитанции ЖКХ
Волжанам начали присылать поддельные квитанции на оплату коммунальных услуг от обанкротившейся управляющей компании.
Волжанам начали присылать поддельные квитанции на оплату коммунальных услуг от обанкротившейся управляющей компании.
«Сумма, подлежащая оплате согласно квитанциям, составляет порядка 200 000 рублей. По данному факту городской администрацией инициирована проверка. Кроме того, чиновники направили информацию о платежках в прокуратуру и УВД», — рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Поддельные квитанции уже получили жильцы дома № 66 по улице Волжской Военной Флотилии и нескольких других многоэтажек. В квитанциях за апрель 2017 года поставщиком услуг значится ООО «Первая УК», однако, эта управляющая компания в настоящее время не обслуживает указанный дом. «Этим занимается ООО “Первая жилищная компания” и только от нее могут поступать платежки на оплату коммунальных услуг», — подчеркнули в администрации Волжского.
Кроме того, в квитанциях не были указаны количество проживающих и собственников, номера телефонов и адрес получателя. «В графе “получатель” значится ООО “РЦ В”. Квитанции с суммами к оплате более 178 000 рублей получили в том числе те собственники, которые не имеют задолженности по оплате за ЖКУ», — добавили в мэрии.