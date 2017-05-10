Финансовые вложения организаций края за три месяца уменьшились почти на 40%

Это на 38,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Большая их часть приходится на краткосрочные финансовые вложения, которые достигли 263,5 млрд руб.

Доля долгосрочных финансовых вложений выразилась в сумме 14,7 млрд руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года отмечены структурные изменения — доля краткосрочных финансовых вложений в общем объеме вложений увеличилась на 42,1 процентных пункта, соответственно снизилась доля долгосрочных финансовых вложений.



В первом квартале основными направлениями поступления краткосрочных финансовых вложений являлись банковские вклады и займы, предоставленные другим организациям. Их удельный вес в общем объеме вложений по сравнению с уровнем предыдущего года увеличился на 13,2 и 27,3 процентных пункта соответственно. Среди долгосрочных финансовых вложений наибольшие суммы направлялись на предоставление займов (2,8% от общего объема), а также в паи и акции (2,4% от общего объема).



На конец марта 2017 года в целом по обследуемым организациям Пермского края накоплено финансовых вложений (с учетом возврата предоставленных займов, погашения и продажи ценных бумаг) на сумму 837,1 млрд руб. Это на 8% выше соответствующего периода прошлого года. Из этой суммы 87,1% приходилось на долгосрочные финансовые вложения.



Заемные средства организаций на конец отчетного периода составили 674,1 млрд руб., из них: кредиты банков — 510,1 млрд руб. (75,6%); займы, полученные от других организаций — 116,6 млрд руб. (17,3%) и выпущенные долговые ценные бумаги — 47,8 млрд руб. (7,1%).