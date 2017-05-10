В Башкирии электричка Кропачево — Дема пойдет по новому расписанию
УФА, 10 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии пригородный поезд Кропачево — Дема пойдет по новому расписанию со среды, 17 мая.
УФА, 10 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии пригородный поезд Кропачево — Дема пойдет по новому расписанию со среды, 17 мая.
С челябинской станции Кропачево электричка будет отправляться в 04.28 (мск), прибывать на станцию Аша в 05.38 (мск), в Уфу — в 08.07 (мск), Дему — 08.25 (мск).
Расписание меняется в связи с многочисленными обращениями пассажиров, сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.