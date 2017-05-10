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10:26 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии электричка Кропачево — Дема пойдет по новому расписанию

УФА, 10 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии пригородный поезд Кропачево — Дема пойдет по новому расписанию со среды, 17 мая.

Источник: Башинформ

С челябинской станции Кропачево электричка будет отправляться в 04.28 (мск), прибывать на станцию Аша в 05.38 (мск), в Уфу — в 08.07 (мск), Дему — 08.25 (мск).

Расписание меняется в связи с многочисленными обращениями пассажиров, сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании.

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