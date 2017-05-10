В Калининградскую область не пустили более шести тонн томатов из Литвы

В регион не пустили 6,2 тонны томатов из Литвы. Груз пытались ввезти через пункт пропуска Советск — Панемуне. Страна происхождения овощей — Марокко.

Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в областном управлении Россельхознадзора, при досмотре выяснилось, что на товар не оформили фитосанитарный сертификат. Томаты вернули отправителю.