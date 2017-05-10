В Башкирии началась подготовка к новому отопительному сезону

Руководителям республиканских органов исполнительной власти и организаций поручено принять неотложные меры по подготовке объектов к устойчивой и безаварийной работе в новом отопительном сезоне, а также обеспечить контроль над поставками необходимых для этого материалов, сырья и топлива.

До 15 сентября администрациям муниципалитетов необходимо завершить подготовку объектов жилищно-коммунального, энергетического и газового хозяйства к зиме с оформлением согласованных по установленным формам единых паспортов готовности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

К отопительному периоду 2017−2018 годов предстоит подготовить 98,36 млн квадратных метров жилищного фонда, 1552 котельных, 4070,4 км тепловых сетей, 14 309,7 км водопроводных сетей и 517 центральных тепловых пунктов.