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10:41 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии началась подготовка к новому отопительному сезону

УФА, 10 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане стартовала подготовка объектов жилищно-коммунального, энергетического и газового хозяйства к работе в предстоящий осенне-зимний период. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республиканского правительства Рустэм Марданов.

Руководителям республиканских органов исполнительной власти и организаций поручено принять неотложные меры по подготовке объектов к устойчивой и безаварийной работе в новом отопительном сезоне, а также обеспечить контроль над поставками необходимых для этого материалов, сырья и топлива.

До 15 сентября администрациям муниципалитетов необходимо завершить подготовку объектов жилищно-коммунального, энергетического и газового хозяйства к зиме с оформлением согласованных по установленным формам единых паспортов готовности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

К отопительному периоду 2017−2018 годов предстоит подготовить 98,36 млн квадратных метров жилищного фонда, 1552 котельных, 4070,4 км тепловых сетей, 14 309,7 км водопроводных сетей и 517 центральных тепловых пунктов.

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