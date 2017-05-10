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15:17 (мск), источник: ИА REGNUM

Увольняемые работники «Татфондбанка» получат около 586 млн рублей

Конкурсное производство ПАО «Татфондбанк» обойдётся почти в 776 млн рублей.

Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» планирует потратить на зарплаты сотрудникам компании-банкрота 458 218 000 рублей. В целом выплаты увольняемым работникам с учётом всех компенсаций, прописанных в трудовом законодательстве, составят 585 827 000 рублей. Именно такие суммы заложены в плане расходов с 11 апреля по 30 июня госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов».

В опубликованном в начале мая отчёте отмечается, что общий объём затрат на мероприятия конкурсного производства предварительно составит почти 776 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Татфондбанк» лишён лицензии Центробанком России 3 марта, а признан банкротом решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 11 апреля 2017 года. Конкурсное производство продолжится до 10 апреля 2018 года.

Помимо ПАО с начала 2017 года в Татарии без лицензий остались ещё три банка: «ИнтехБанк», «Анкор банк» и «Татагропромбанк». Два первых уже признаны банкротами, по последнему дело в стадии рассмотрения. Предварительная дата по делу о банкротстве «Татагропромбанк» 22 мая.

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