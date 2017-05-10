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10:58 (мск), источник: ИА REGNUM

В Сибири ввод жилья снизился почти на 20%

Больше всего введенного в Сибирском федеральном округе жилья приходится на Новосибирскую область.

Источник: ИА REGNUM

В Сибирском федеральном округе в первом квартале 2017 года введено 1,3 млн кв. м жилых домов, что на 17,9% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Согласно данным органа статистики, больше всего введенного в Сибири жилья приходится на Новосибирскую область — 280,3 тыс. кв. м. Но и в этом регионе темп ввода жилых домов снизился — на 21% (по сравнению с первым кварталом 2016 года.). На втором месте после Новосибирской находится Кемеровская область — 238,9 тыс. кв. м, на третьем — Иркутская область с 215,3 тыс. кв.м. На последнем месте из регионов Сибирского федерального округа по вводу в действие жилых домов в первом квартале 2017 года находится Тува — 10,7 тыс. кв.м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство строительства Новосибирской области отчиталось о том, что за январь — декабрь 2016 года в регионе было введено 2,2 млн квадратных метров жилья или 36,9 тыс. квартир. В городе Новосибирске в 2016 году сдано 1,5 млн квадратных метров жилья или почти 28 тыс. квартир. Новосибирский минстрой подчеркивал, что по итогам 2016 года удалось выполнить 116,8% от плана по вводу жилья, установленного губернатором области на 2016 год.

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