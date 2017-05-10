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11:00 (мск), источник: ИА REGNUM

Власти Новосибирска обещают сдать 24-летний долгострой в 2017 году

Всего в 2017 году новосибирские власти планируют сдать десять долгостроев.

Источник: ИА REGNUM

Долгострой на улице Сибирской, 35 в Новосибирске, который начали возводить еще в 1993 году, будет завершен в 2017 году. Такое заявление сделал исполняющий обязанности заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Александр Колмаков в эфире ток-шоу «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна» 4 мая.

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«Граждане признали право собственности на объект незавершенного строительства. Организовали сначала ТСЖ, потом реорганизовали в жилищно-строительный кооператив. И в 2010 году было принято не совсем правильное решение в части привлечения компании, которая оказалась не совсем добросовестной, на завершение строительства путем изменения проекта. Был передан в субаренду и земельный участок, права по объекту были переданы. И данная компания запроектировала еще две пристройки по 24 этажа. Компания пробыла в договорных отношениях четыре года, не сделала ничего, в этой связи кооператив расторг договора с данной компанией. На собрании принято было решение собирать дополнительные средства с граждан. Средства собираются и на сегодняшний день можно посмотреть, что стройка ожила. Строительство ведется», — пояснил ситуацию с объектом Колмаков.

Городские власти говорят о комплексе мер поддержки по данному объекту: предусмотрены субсидии на технологическое присоединение ресурсоснабжающим организациям и на благоустройство. Объект обещают завершить к концу года.

Еще один долгострой на Сухарной, 1, возведение которого тянется с 1999 года, завершать вообще не планируют. Количество обманутых дольщиков здесь порядка 16 человек. Собственникам купленных квартир компенсируют их доли, таким образом, обеспечив жильем. А компания, получившая права на объект, вправе будет снести построенное здесь и запроектировать другой объект.

Сейчас на территории города Новосибирска по данным муниципальных властей в официальном списке долгостроев числится 42 объекта. За последние три года, с 2014 года, в том числе совместно с участниками долевого строительства были введены в эксплуатацию 43 таких объекта. В 2017 году власти обещают ввести в эксплуатацию еще не менее десяти объектов. На сегодняшний день обеспечен ввод в эксплуатацию двух объектов на улицах Ивачева, 6 и Петухова, 6/4.

Отметим, что ранее мэрии Новосибирска подала заявления о признании банкротами 15 организаций.

Основные претензии к застройщикам — долг за аренду муниципальной земли и неисполнение обязательств перед инвесторами.

А ранее, в ноябре 2016 года, Генпрокуратура сообщила, что большинство долгостроев в Сибирском федеральном округе находятся именно в Новосибирске. На территории округа на тот момент числилось около 170 таких объектов, из них порядка 77 объектов — в Новосибирской области. В середине марта 2017 года депутат Законодательного собрания региона Николай Мочалин отметил, что строительная индустрия в Новосибирской области находится в глубоком кризисе.

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