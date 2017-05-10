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11:09 (мск), источник: Om1.ru

До 27 июля в Омске должны отремонтировать 31 дорогу

Всего в этом году будет сделано 32 улицы. На один объект еще не объявлен аукцион.

Источник: Om1.ru

Как сообщалось ранее, с 2017 года ежегодно на ремонт городских магистралей будет направляться 1 млрд рублей, включая федеральное и областное финансирование. В общей сложности должно быть отремонтировано, по подсчетам дорожников, около 1 млн кв.м. (в прошлом году, напомним, было сделано свыше 1,2 млн кв.м.).

Сейчас объявлены аукционы на 31 из 32 дорог:

улица 5-я Кировская (16,1 млн рублей);.

  • улица Заозерная (56,7 млн рублей);
  • улица 22 Декабря (22,8 млн рублей);
  • улица Красноярский тракт (113,6 млн рублей);
  • улица 25-я Северная (8,8 млн рублей);
  • подходы и круговая развязка у Ленинградского моста (77,8 млн рублей);
  • улица Гашека (17,7 млн рублей);
  • Сибирский проспект (10,7 млн рублей);
  • улица Волгоградская (73,2 млн рублей);
  • улица XXII Партсъезда (38,0 млн рублей);
  • улица Авиационная (13,8 млн рублей);
  • улица Госпитальная (13,9 млн рублей);
  • проспект Королева (19,7 млн рублей);
  • улица Мельничная (18,3 млн рублей);
  • улица Суворова (27,9 млн рублей);
  • улица 22 Апреля (39,4 млн рублей);
  • улица Олега Кошевого (15,0 млн рублей);
  • улица Нефтезаводская (48,3 млн рублей);
  • улица Энтузиастов (51,6 млн рублей);
  • улица Березовая (23,6 млн рублей);
  • улица 6-я Станционная (30,1 млн рублей);
  • улица Граничная (7,5 млн рублей);
  • улица 33-я Северная (23,3 млн рублей);
  • улица 2-я Солнечная (20,2 млн рублей);
  • улица Крупской (7,7 млн рублей);
  • улица 2-я Восточная (14,7 млн рублей);
  • улица Заводская (21,7 млн рублей);
  • улица Гуртьева (16,1 млн рублей);
  • улица Ватутина (19,3 млн рублей);
  • улица 1-я Заводская (22,2 млн рублей);
  • улица 4-я Челюскинцев (23,6 млн рублей).

Завершить ремонтные работы по каждому объекту необходимо до 27 июля. Общая сумма контрактов составит порядка 913,3 млн рублей.

При этом пока не объявлены торги по ремонту улицы 3-й Транспортной на участке от Панфилова до 1-й Индустриальной. На объект планируется выделить 19,4 млн рублей.

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