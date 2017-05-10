Возле Музея янтаря начали обустраивать площадку для установки торговых палаток

Эти работы выполняются по заказу производственного кооператива «Янтарная ярмарка», который в начале апреля выиграл соответствующий конкурс на размещение торговых объектов на территории памятника культуры регионального значения. По словам директора кооператива Вадима Шешени, на создание комплекса павильонов уйдет месяц и около 9 млн рублей.

«Надеюсь, что к концу мая мы сможем завершить переезд. Сейчас боремся за каждый день, чтобы меньше времени простоя было», — уточнил Вадим Шешеня.

Напомним, что до 21 апреля комплекс из 22 торговых павильонов по продаже янтарных сувениров и украшений располагался на улице Черняховского. По завершении срока аренды 13 предпринимателей заключили договоры с администрацией Калининграда и перевезли торговые объекты к Башне Врангеля, остальные девять, объединившись в кооператив, приняли решение о размещении у стен Музея янтаря.