EXPO-2017. Самый масштабный проект страны за месяц до открытия

Пять лет назад в ходе тайного голосования представителей 161 государства Астана была выбрана местом проведения специализированной выставки в 2017 году. Позже в национальной компании занялись выбором проекта выставочного комплекса. В итоге победу одержал вариант со сферой в центре комплекса.

Традиционно символом выставки становится какой-либо строительный объект. Если в выставке 1889 года символом стала Эйфелева башня в Париже, то в 2017 году — это сфера главного национального павильона.

«Сфера — это будет самое большое сферическое здание в мире диаметром 80 метров, высотой 100 метров. Сфера имеет восемь этажей. Каждый этаж будет показывать один из видов альтернативной энергии. Допустим, первый этаж — это гидроэнергетика, второй этаж — это энергия солнца, третий этаж — это энергия ветра, четвертый этаж — биоэнергетика, химическая энергетика. Все это остается как опытный образец для всех и, конечно, для нас, для казахстанцев, — ранее говорил Нурсултан Назарбаев.

Как рассказывали в АО НК «Астана ЭКСПО-2017», конструкция стеклянной фасадной оболочки здания предусматривает применение фотоэлектрических элементов, которые будут преобразовывать солнечную энергию в электрическую. В верхней части сферы будут расположены два ветрогенератора. При этом само здание имеет «ветроулавливающую» конфигурацию, позволяющую направлять потоки ветра.

Внутри павильонов гостей встречают ярким и футуристическим дизайном в стиле специализации выставки.

«На сегодняшний день из 20 объектов выставки завершено строительство 18 объектов. Продолжается строительство по двум объектам — это Конгресс-центр и гостиница…» — рассказывал в апреле Главе государства Ахметжан Есимов.

«Нам необходимо максимально использовать новые инновационные технологии, которые будут демонстрироваться на выставке зарубежными участниками», — подчеркивал ранее Глава государства.

Флаги участников, чьи павильоны скоро будут работать на выставке. По данным АО НК «Астана ЭКСПО-2017», ожидается прибытие 310 тысяч иностранных пассажиров международными рейсами.

К началу выставки профильное министерство пообещало запустить дополнительные авиарейсы, в том числе новых авиаперевозчиков Польши, Венгрии, Финляндии, Китая по четырем маршрутам с общей частотой полетов 11 рейсов в неделю.

С наступлением темноты центральная сфера выглядит завораживающе. Позже, как обещают организаторы, на поверхности сферы будет демонстрироваться световое шоу. Кроме зданий павильонов, на территории выставки будет работать здание конгресс-холла и амфитеатр под открытым небом.

Посещение EXPO-2017 в фиксированный будний день обойдется в 4 тысячи тенге, в выходной — 6 тысяч. Билеты без фиксированной даты стоят 8 тысяч тенге.