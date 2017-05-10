Прокуратура назначила проверку из-за выбросов на заводе в Актау

По данным издания, ветер уносил дым в сторону Актау.

«Требование мы направили в департамент экологии. В настоящее время они проводят проверку. Результаты будут сообщены позже», ― сообщили в природоохранной прокуратуре Мангистауской области.

Жители Актау не первый раз жалуются на так называемый «лисий хвост». Напомним, что в начале года над предприятием «КазАзот» уже был замечен подобный выброс дыма.

«Руководство предприятия отрицает факт выбросов. Утверждают, что они работают в штатном режиме. Требование на проверку от прокуратуры мы получили, сегодня сотрудники сделают замеры и возьмут пробы воздуха», ― заместитель руководителя департамента экологии по Мангистауской области Бауржан Амирбеков.

На предприятии «КазАзот» заверили, что выбросы дыма оранжевого цвета не представляют опасности для жителей Актау.