Прокуратура назначила проверку из-за выбросов на заводе в Актау
Природоохранная прокуратура Мангистауской области назначила проверку по факту выбросов на заводе «КазАзот», передает lada.kz.
Природоохранная прокуратура Мангистауской области назначила проверку по факту выбросов на заводе «КазАзот», передает lada.kz.
По данным издания, ветер уносил дым в сторону Актау.
«Требование мы направили в департамент экологии. В настоящее время они проводят проверку. Результаты будут сообщены позже», ― сообщили в природоохранной прокуратуре Мангистауской области.
Жители Актау не первый раз жалуются на так называемый «лисий хвост». Напомним, что в начале года над предприятием «КазАзот» уже был замечен подобный выброс дыма.
«Руководство предприятия отрицает факт выбросов. Утверждают, что они работают в штатном режиме. Требование на проверку от прокуратуры мы получили, сегодня сотрудники сделают замеры и возьмут пробы воздуха», ― заместитель руководителя департамента экологии по Мангистауской области Бауржан Амирбеков.
На предприятии «КазАзот» заверили, что выбросы дыма оранжевого цвета не представляют опасности для жителей Актау.