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11:40 (мск), источник: Newtimes.kz

Прокуратура назначила проверку из-за выбросов на заводе в Актау

Природоохранная прокуратура Мангистауской области назначила проверку по факту выбросов на заводе «КазАзот», передает lada.kz.

Источник: Newtimes.kz

По данным издания, ветер уносил дым в сторону Актау.

«Требование мы направили в департамент экологии. В настоящее время они проводят проверку. Результаты будут сообщены позже», ― сообщили в природоохранной прокуратуре Мангистауской области.

Жители Актау не первый раз жалуются на так называемый «лисий хвост». Напомним, что в начале года над предприятием «КазАзот» уже был замечен подобный выброс дыма.

«Руководство предприятия отрицает факт выбросов. Утверждают, что они работают в штатном режиме. Требование на проверку от прокуратуры мы получили, сегодня сотрудники сделают замеры и возьмут пробы воздуха», ― заместитель руководителя департамента экологии по Мангистауской области Бауржан Амирбеков.

На предприятии «КазАзот» заверили, что выбросы дыма оранжевого цвета не представляют опасности для жителей Актау.

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