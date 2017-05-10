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11:32 (мск), источник: Nur.kz

Депутат предупредил казахстанцев о новой финансовой пирамиде

Депутат мажилиса Бекболат Тлеухан посетовал на финансовую неграмотность казахстанцев, которая помогает различным мошенникам вытягивать из них деньги, передает Sputnik Казахстан.

Источник: Nur.kz

Свой депутатский запрос Тлеухан адресовал генеральному прокурору РК Жакипу Асанову.

«Можем ли мы говорить о нашей финансовой грамотности? Нет, не можем. Потому что многие люди вкладывают деньги в финансовые пирамиды, которые появляются ежегодно под новыми названиями, сожалеют об этом, теряют деньги, получают инсульты, не могут закрыть кредиты, ругаются с родственниками», — сказал Тлеухан на пленарном заседании мажилиса в среду.

«В этом году ходят слухи о финансовой компании под названием Questra World. Доверчивые люди верят словам “ты инвестор” и вкладывают свои накопления туда. Люди размещают на счет этой компании все средства, которые копили на покупку автомобиля, дома, открытие бизнеса и обманываются на счет того, что за короткие сроки получат прибыль», — продолжил он.

Депутат отметил, что компании, подобные Questra, хоть и находятся в Испании, основным их адресом являются оффшоры вроде Виргинских островов.

«Деньги скольких наших граждан утекут и потеряются за границей, кто за это ответит? Все эти компании вне закона. Они не платят Казахстану ни тиын налогов. Иностранцы не дают нам деньги, берут у нас. Нам нужно понять это. Компании, которые были до этого, собрали миллиарды тенге с народа и закрылись. Кто-то проводил расследование после этого? Если да, то почему мы не объявляем результаты?», — сказал Тлеухан.

В настоящее время многие люди вкладываются в компанию Questra, берут кредиты, сдают золото в ломбард, продают авто и дома, отметил мажилисмен.

«Вот-вот и эта компания закроется, лопнет как надутый пузырь. В конце концов у кого-то случится инсульт, инфаркт. Кто в итоге окажется плохим? Правительство. Потому что ему следовало проверить и остановить такую финансовую компанию, обучить людей финансовой грамотности», — добавил мажилисмен.

«Пока люди берут кредиты, лезут в долги, нужно быстрее расследовать дела таких мошеннических иностранных компаний. Нужно предпринять меры, чтобы остановить это», — заключил депутат.

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