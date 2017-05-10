Ход строительных работ в Анге проверил Сергей Брилка

Как сообщает пресс-служба ЗС, эти строительные площадки находятся под пристальным вниманием областного парламента. Депутаты и лично Сергей Брилка уже не раз посещали Ангу, в районе прошло выездное заседание сессии ЗС 20 октября 2016 года. Затем рабочие поездки спикера и депутатов состоялись в феврале и апреле нынешнего года.

Сергей Брилка вновь оценил ход работ на месте строительства спортзала и на площадке культурно-просветительского центра, который планируется сдать осенью этого года к началу празднования 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия. Во время встречи с подрядчиком было особо отмечено, что сейчас, когда наступает активный строительный сезон, необходимо использовать по максимуму каждый день.

Спикер ЗС также подчеркнул, что важно не только завершить объекты в срок, но и успеть вовремя провести благоустройство прилегающих территорий, обустроить подъездные пути, отремонтировать дорогу Качуг — Анга. Объекты на малой родине святителя Иннокентия и далее будут находиться на контроле Законодательного собрания. Следующая рабочая поездка в Качугский район состоится в июне.

Напомним, мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения Иннокентия Вениаминова и 40-летию его канонизации, направлены на увековечивание памяти уроженца села Анга — святителя Иннокентия, апостола Америки и Сибири, митрополита Московского и Коломенского, объединившего своей духовной и просветительской деятельностью регионы Сибири и Дальнего Востока.