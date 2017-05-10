Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Сноуден высказался о внезапном увольнении директора ФБР
Интерьер в современном стиле: 10 правил
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото)
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
От «Комбата» до Рейхстага: фотокадры Великой Отечественной10 знаменитых фотографий, снятых очевидцами
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
«Верка Сердючка вместо Крыма»: СМИ о новом ролике к «Евровидению»
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – ДНР
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Возможная причина отказа Трампа встречаться с Путиным – СМИ
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
Необычные дорожные знаки: попробуйте угадать назначение
Начинающие водители становятся менее опасными
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Война в карикатурах
9Юбилей Корейской народной армии
12Бал Met Gala 2017
11:41 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ход строительных работ в Анге проверил Сергей Брилка

Ход строительных работ в Анге Качугского района, где возводятся культурно-просветительский центр имени Иннокентия Вениаминова и спортивный зал при местной школе, 6 мая 2017 года проверил председатель Законодательного собрания Сергей Брилка.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба ЗС, эти строительные площадки находятся под пристальным вниманием областного парламента. Депутаты и лично Сергей Брилка уже не раз посещали Ангу, в районе прошло выездное заседание сессии ЗС 20 октября 2016 года. Затем рабочие поездки спикера и депутатов состоялись в феврале и апреле нынешнего года.

Сергей Брилка вновь оценил ход работ на месте строительства спортзала и на площадке культурно-просветительского центра, который планируется сдать осенью этого года к началу празднования 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия. Во время встречи с подрядчиком было особо отмечено, что сейчас, когда наступает активный строительный сезон, необходимо использовать по максимуму каждый день.

Спикер ЗС также подчеркнул, что важно не только завершить объекты в срок, но и успеть вовремя провести благоустройство прилегающих территорий, обустроить подъездные пути, отремонтировать дорогу Качуг — Анга. Объекты на малой родине святителя Иннокентия и далее будут находиться на контроле Законодательного собрания. Следующая рабочая поездка в Качугский район состоится в июне.

Напомним, мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения Иннокентия Вениаминова и 40-летию его канонизации, направлены на увековечивание памяти уроженца села Анга — святителя Иннокентия, апостола Америки и Сибири, митрополита Московского и Коломенского, объединившего своей духовной и просветительской деятельностью регионы Сибири и Дальнего Востока.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Белый дом сообщил о встрече Лаврова с Трампом в среду
В России могут ввести налог на малодетность
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Путин подписал указ о мерах безопасности на время ЧМ по футболу
Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин в РФ
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР Микроавтобусы, фургоны, социалистические BMW и другие представители Польши и ГДР в автопарке СССР
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Кузнечик или Штирлиц? Хорошо ли вы знаете советское кино о войне Проверьте свои знания советского кинематографа с помощью нашего теста
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь