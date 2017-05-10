Ход строительных работ в Анге проверил Сергей Брилка
Ход строительных работ в Анге Качугского района, где возводятся
Ход строительных работ в Анге Качугского района, где возводятся
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Сергей Брилка вновь оценил ход работ на месте строительства спортзала и на площадке
Спикер ЗС также подчеркнул, что важно не только завершить объекты в срок, но и успеть вовремя провести благоустройство прилегающих территорий, обустроить подъездные пути, отремонтировать дорогу Качуг — Анга. Объекты на малой родине святителя Иннокентия и далее будут находиться на контроле Законодательного собрания. Следующая рабочая поездка в Качугский район состоится в июне.
Напомним, мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения Иннокентия Вениаминова и 40-летию его канонизации, направлены на увековечивание памяти уроженца села Анга — святителя Иннокентия, апостола Америки и Сибири, митрополита Московского и Коломенского, объединившего своей духовной и просветительской деятельностью регионы Сибири и Дальнего Востока.