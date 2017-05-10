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11:55 (мск), источник: Om1.ru

Китайцы собираются покупать омские конфеты и макароны

Сладостями, которые делают на омских предприятиях, заинтересовались корейцы и монголы.

Шесть предприятий из Омской области нашли на Востоке новых покупателей продукции после участия в международной выставке Asia International Import Food Expo 2017 AIFE, которая состоялась в Пекине.

Как пишет региональное министерство экономики, на выставке Омскую область представляли ТД «Сибирский холод», «Сладуница», ИП Фрик, «Сибснэк», ТД «Сибирский» и ТПК «Сладонеж». Эти фирмы производят мороженое, сгущённое молоко, конфеты, макаронные изделия и снэки.

Интерес к омским продуктам проявили бизнесмены из Монголии, Кореи и Китая. Китайские предприниматели уже договорились с омскими партнёрами о поставках из Омска конфет с пралиновой массой, чипсов, мороженого и макарон.

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