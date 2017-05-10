МУГИСО продает дома-памятники архитектуры в Екатеринбурге
Здания находится в удовлетворительном состоянии. Цена и подробности для потенциальных покупателей.
Здания находится в удовлетворительном состоянии. Цена и подробности для потенциальных покупателей.
Предлагаются к продаже нежилые здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 23/25. Здания административного назначения, объекты культурного наследия: Дом крестьянина К. М. Панова и «Дом купца А. С. Лебедева».
Общая характеристика обоих объектов:
Общая площадь — 712,5 кв.м. Фундамент — бутовый, ленточный. Стены и перегородки — дерево. Проемы оконные — дерево и стекло.
Здания находятся в удовлетворительном состоянии.
Право долгосрочной аренды земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: Музеи, памятники истории и культуры, общей площадью: 1872 кв. м., кадастровый номер: 66:41:0301010:0002.
Общая стоимость — 39 376 831,16 рублей.
За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, м.,