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12:01 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

МУГИСО продает дома-памятники архитектуры в Екатеринбурге

Здания находится в удовлетворительном состоянии. Цена и подробности для потенциальных покупателей.

Предлагаются к продаже нежилые здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 23/25. Здания административного назначения, объекты культурного наследия: Дом крестьянина К. М. Панова и «Дом купца А. С. Лебедева».

Общая характеристика обоих объектов:

Отдельно-стоящее здание с пристроем, литер А, площадь общая — 350,7 кв. м, этажность: 1, подземная этажность: подвал, инвентарный номер 1/26649/А/21, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 23. Отдельно-стоящее здание с пристроем, литер А, площадь общая — 361,8 кв. м, этажность: 1, подземная этажность: -1, инвентарный номер 1/26646/А/21, назначение: нежилое, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 25.

Общая площадь — 712,5 кв.м. Фундамент — бутовый, ленточный. Стены и перегородки — дерево. Проемы оконные — дерево и стекло.

Здания находятся в удовлетворительном состоянии.

Право долгосрочной аренды земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: Музеи, памятники истории и культуры, общей площадью: 1872 кв. м., кадастровый номер: 66:41:0301010:0002.

Общая стоимость — 39 376 831,16 рублей.

За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, м., 8 (343) 257−84−60, +7 922 196 63 73, +7 922 124 03 02 или на сайт.

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