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11:59 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия Омска: претензий к качеству жилья в Рябиновке не было

Сегодня, 10 мая, при обсуждении вопроса расселения аварийных домов в Омске глава департамента жилищной политики Светлана Шенфельд заявила, что претензий к качеству жилья в микрорайоне Рябинковка не было.

Напомним, что микрорайон стал скандальным после многочисленных отказов омичей переезжать в построенные там дома. Среди таких, например, находятся жильцы аварийных домов по улице Пушкина.

«Претензий к качеству жилья в нашей известной Рябиновке не было. Граждане, которые первоначально отказывались переезжать и потом все-таки переехали, в процессе эксплуатации этих квартир претензий не предъявляли», — заявила Светлана Шенфельд.

При этом, по ее словам, за время работы программы с 2013 по 2017 годы поступило только две жалобы на новое жилье от переселенцев — касались они зданий на улице Завертяева, а причиной одного из дефектов оказались и вовсе сами жильцы.

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