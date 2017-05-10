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15:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Долг населения Ростовской области за электроэнергию снизился на 35 млн рублей

В Ростовской области в первом квартале 2017 года задолженность за электроэнергию сократилась на 35 млн рублей, об этом сообщает пресс-служба ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

С января по март этого года суды выдали положительные решения по более чем 4 тыс. искам по взысканию долгов с населения. Сейчас в рассмотрении судов находятся еще 903 схожих исковых заявления.

По состоянию на 1 апреля 2017 года долг населения Ростовской области перед «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за электроэнергию составляет 970 млн руб. Из них 540 млн рублей — это просроченная дебиторская задолженность со средним периодом просрочки в 1,2 месяца.

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