Долг населения Ростовской области за электроэнергию снизился на 35 млн рублей

С января по март этого года суды выдали положительные решения по более чем 4 тыс. искам по взысканию долгов с населения. Сейчас в рассмотрении судов находятся еще 903 схожих исковых заявления.

По состоянию на 1 апреля 2017 года долг населения Ростовской области перед «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за электроэнергию составляет 970 млн руб. Из них 540 млн рублей — это просроченная дебиторская задолженность со средним периодом просрочки в 1,2 месяца.