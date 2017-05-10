Воронежский «Тяжмехпресс» хочет обанкротить производителя танков «Армата»
Воронежский завод по выпуску тяжелых механических прессов («Тяжмехпресс») подал иск в Арбитражный суд Свердловской области о банкротстве
Воронежский завод по выпуску тяжелых механических прессов («Тяжмехпресс») подал иск в Арбитражный суд Свердловской области о банкротстве
ОАО «Тяжмехпресс» потребовало признать банкротом крупнейшего в России производителя танков (в 2015 году в корпорации выпустили новейший танк Т-14 на базе универсальной платформы «Армата»). «Уралвагонзавод» задолжал воронежскому предприятию около 12,256 млн рублей.
ОАО «Тяжмехпресс» — крупнейшее предприятие в России, занимающееся разработкой и поставкой оборудования для кузнечно- и листоштамповочных производств и цехов, а также производством тяжелых механических прессов, автоматических прессовых линий.
НПК «Уралвагонзавод» — российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники,