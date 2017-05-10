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12:08 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежский «Тяжмехпресс» хочет обанкротить производителя танков «Армата»

Воронежский завод по выпуску тяжелых механических прессов («Тяжмехпресс») подал иск в Арбитражный суд Свердловской области о банкротстве научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод». Согласно материалам суда, заявление поступило в начале мая.

ОАО «Тяжмехпресс» потребовало признать банкротом крупнейшего в России производителя танков (в 2015 году в корпорации выпустили новейший танк Т-14 на базе универсальной платформы «Армата»). «Уралвагонзавод» задолжал воронежскому предприятию около 12,256 млн рублей.

ОАО «Тяжмехпресс» — крупнейшее предприятие в России, занимающееся разработкой и поставкой оборудования для кузнечно- и листоштамповочных производств и цехов, а также производством тяжелых механических прессов, автоматических прессовых линий.

НПК «Уралвагонзавод» — российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. На заводе производят модернизированный танк Т-72, танк Т-14 на платформе «Армата», основной боевой танк нового поколения Т-90МС, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А и другое. В корпорацию входят 40 предприятий, конструкторское бюро и научно-исследовательские институты. В конце декабря 2016 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче в качестве имущественного взноса в госкорпорацию «Ростех» 100% акций «Уралвагонзавода».

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