Воронежский «Тяжмехпресс» хочет обанкротить производителя танков «Армата»

ОАО «Тяжмехпресс» потребовало признать банкротом крупнейшего в России производителя танков (в 2015 году в корпорации выпустили новейший танк Т-14 на базе универсальной платформы «Армата»). «Уралвагонзавод» задолжал воронежскому предприятию около 12,256 млн рублей.

ОАО «Тяжмехпресс» — крупнейшее предприятие в России, занимающееся разработкой и поставкой оборудования для кузнечно- и листоштамповочных производств и цехов, а также производством тяжелых механических прессов, автоматических прессовых линий.