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12:17 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Уралвагонзавода»: сокращений в корпорации не будет

Александр Потапов пояснил, что у предприятия есть заказ по гражданской и оборонной продукции, 100% людей выходят на работу.

Источник: ТАСС

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 мая. /ТАСС/. Сокращений в научно-производственной корпорации (НПК) «Уралвагонзавод» не будет, сообщил в среду журналистам генеральный директор предприятия Александр Потапов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2017 году планируется сократить 5 тыс. рабочих на «Уралвагонзаводе».

«В уральских СМИ прошла информация о сокращении, сначала это вызвало большое удивление, потом расстройство. Никаких сокращений не предполагается. У нас есть заказ по гражданской и оборонной продукции, 100% людей выходят на работу, нет оснований говорить о сокращениях», — сказал гендиректор.

НПК «Уралвагонзавод» — корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники: танков Т-72, Т-90, боевых машин разминирования БМР-3М, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, самоходных гаубиц «Мста- С» и др.

В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. 27 декабря 2016 года президент России подписал указ о передаче в качестве имущественного взноса в госкорпорацию «Ростех» 100% акций «Уралвагонзавода».

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