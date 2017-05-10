В Петербурге изменят генплан для строительства линии аэроэкспресса

Как сообщил глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев на заседании правительства Петербурга в среду, изначально разрабатывались варианты корректировки генплана с прибытием аэроэкспресса на Балтийский вокзал и на Витебский вокзал. Из-за недостатков маршрута до Балтийского вокзала была выбрана трасса до Витебского вокзала.

По предварительным оценкам, стоимость реализации проекта составит около 24 миллиардов рублей. Проект предполагается реализовать на основе государственно-частного партнерства.

Правительство Петербурга одобрило корректировки генплана. Проект изменений будет представлен для утверждения депутатами Законодательного собрания.

Как сообщал в марте вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в интервью «Интерфаксу», строительство линии аэроэкспресса в Петербурге начнется не позднее третьего квартала 2018 года.

По словам Албина, в соответствии с «дорожной картой» в 2017 году комитет по инвестициям разработает концепцию проекта аэроэкспресса, будут внесены изменения в Генеральный план города и правила землепользования и застройки в части отображения проекта аэроэкспресса и разработан проект планировки линейного объекта.

Пригородное сообщение Витебского направления Октябрьской железной дороги сохранится в полном объеме. Время пути от Витебского вокзала до аэропорта Пулково составит 25 минут.