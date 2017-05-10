Новосибирская область рассчиталась по коммерческим кредитам

Государственный долг Новосибирской области на 1 мая 2017 года составил 43,7 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные из долговой книги на сайте регионального министерства финансов и налоговой политики. На государственные ценные бумаги приходится 14,8 млрд рублей, еще 28,9 млрд рублей — бюджетные кредиты.

Отметим, что на начало апреля 2017 года госдолг региона составлял почти 44,5 млрд рублей, из которых 26,9 млрд приходилось на бюджетные кредиты, почти 15,6 млрд рублей — на ценные бумаги и 2 млрд на коммерческие кредиты.

Таким образом Новосибирская область полностью рассчиталась по коммерческим кредитам.

Отметим, что доходная часть бюджета Новосибирской области на 2017 год составляет 120,7 млрд рублей, расходная — 122 млрд рублей. Дефицит бюджета — 1,3 млрд рублей. Он образован за счет свободных остатков, перешедших с 2016 года.