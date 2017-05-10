Минсельхоз назвал лошадей конезавода № 9 «низкокачественными»

Краевое министерство сельского хозяйства утверждает, что проблема в качестве и в отсутствии взаимодействия завода с властями.
Орловские рысаки — знаменитая русская порода лошадей, известная более 200 лет. Они обладают высокой резвостью на рыси, красивым изгибом шеи, мускулистой спиной и высокими ногами. В Прикамье разведением этой породы занимается пермский племенной конный завод № 9. Однако в деятельности завода существуют проблемы, которые ставят под угрозу его дальнейшую работу.
20 апреля 2017 года совладелец конного завода Сергей Левитан в соцсетях сообщил, что через сутки предприятие прекратит свое существование, поскольку кормов осталось всего на день. «Умирать будем стоя и молча», — написал Левитан.
Гендиректор конного завода № 9 Ольга Чернявская «Новостям Перми» сообщила, что завод не закрылся, и лошади не умирают от голода.
— Себестоимость высокая, а потребителей орловских рысаков не существует. Мы можем прекратить этим заниматься, но у меня была идея спасти породу. Это изначально был проект, который не будет окупаться, но он носит идею социальной ответственности, — заявила Ольга Чернявская.
Лошадей кормят, но постоянной еды нет. Порой удается найти поставщика, который привезет сено, порой приходится покупать корм за свой счет, поскольку прибыли нет. Более 150-ти голов лошадей, готовых к реализации, остаются невостребованными, заявляют на конезаводе.
В министерстве сельского хозяйства Пермского края отмечают, что вмешаться в финансовую политику конного завода они не могут, поскольку с 2010 года он является частным предприятием. Однако в 2016 году в рамках осуществления государственной поддержки развития отрасли коневодства ООО «Пермский племенной конный завод № 9» было выделено 1 507,7 тыс. рублей из краевого бюджета, 781,5 тыс. рублей из федерального бюджета. В 2017 году конезавод получит порядка двух млн рублей.
— Несмотря на отсутствие ипподрома, в Перми и в Пермском крае успешно работают коневодческие хозяйства. Отсутствие тренировочной базы не является причиной отсутствия спроса и не оправдывает низкого качества животных, выращиваемых в ООО «Пермский племенной конный завод № 9», — сообщили в минсельхозе.
Также в ведомстве заявляют, что предложения о совместном разрешении проблемы поступали неоднократно, но представители конезавода не готовы вносить поправки в экономические планы, повышать качество своих лошадей. Министерству не предоставлены стратегии экономического развития конезавода, планы его работы и производственные показатели.
— Как можно придумать программу развития в роддоме? — спрашивает Ольга Чернявская.
На конезаводе видят способом решения частно-государственное партнерство. Также они надеются найти опекуна в виде крупной компании, которая бы помогла спасти орловских рысаков в Пермском крае.