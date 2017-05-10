Минсельхоз назвал лошадей конезавода № 9 «низкокачественными»

Орловские рысаки — знаменитая русская порода лошадей, известная более 200 лет. Они обладают высокой резвостью на рыси, красивым изгибом шеи, мускулистой спиной и высокими ногами. В Прикамье разведением этой породы занимается пермский племенной конный завод № 9. Однако в деятельности завода существуют проблемы, которые ставят под угрозу его дальнейшую работу. 20 апреля 2017 года совладелец конного завода Сергей Левитан в соцсетях сообщил, что через сутки предприятие прекратит свое существование, поскольку кормов осталось всего на день. «Умирать будем стоя и молча», — написал Левитан.

Краевое министерство сельского хозяйства утверждает, что проблема в качестве и в отсутствии взаимодействия завода с властями.

Гендиректор конного завода № 9 Ольга Чернявская «Новостям Перми» сообщила, что завод не закрылся, и лошади не умирают от голода.

— Себестоимость высокая, а потребителей орловских рысаков не существует. Мы можем прекратить этим заниматься, но у меня была идея спасти породу. Это изначально был проект, который не будет окупаться, но он носит идею социальной ответственности, — заявила Ольга Чернявская.

Лошадей кормят, но постоянной еды нет. Порой удается найти поставщика, который привезет сено, порой приходится покупать корм за свой счет, поскольку прибыли нет. Более 150-ти голов лошадей, готовых к реализации, остаются невостребованными, заявляют на конезаводе.

В министерстве сельского хозяйства Пермского края отмечают, что вмешаться в финансовую политику конного завода они не могут, поскольку с 2010 года он является частным предприятием. Однако в 2016 году в рамках осуществления государственной поддержки развития отрасли коневодства ООО «Пермский племенной конный завод № 9» было выделено 1 507,7 тыс. рублей из краевого бюджета, 781,5 тыс. рублей из федерального бюджета. В 2017 году конезавод получит порядка двух млн рублей.