УВЗ примет в ближайшее время решение о продаже «УВЗ-Логистик» после отказа ФАС

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 мая. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) пересмотрит решение по продаже «УВЗ-Логистик» управляющей компании НПФ «Благосостояние» — ООО «Тринфико Пропети Менеджмент» после отказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом журналистам сообщил генеральный директор УВЗ Александр Потапов.

«Мы работаем над изменением решения», — сказал Потапов, отвечая на вопрос о пересмотре решения о продаже «УВЗ- Логистик» управляющей компании НПФ «Благосостояние» — ООО «Тринфико Пропети Менеджмент». Гендиректор добавил, что новое решение будет принято в ближайшее время.

«Мы сегодня плотно с руководством госкорпорации “Ростех” работаем над этим проектом (продажи “УВЗ-Логистик” — прим. ТАСС), существует несколько у нас возможных вариантов. Реакция ФАС нас не удивила, мы продолжаем эту работу, в ближайшее время вы узнаете новое решение, которое будет принято в интересах УВЗ», — сказал Потапов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не удовлетворила ходатайство управляющей компании НПФ «Благосостояние» — ООО «Тринфико Пропети Менеджмент» — о покупке 100% «УВЗ-Логистик». ООО «УВЗ-Логистик» основано в 2010 году, входит в транспортную группу корпорации «Уралвагонзавод». Осуществляет железнодорожные грузоперевозки.

Как ранее сообщалось, АО «Уральская большегрузная техника — Уралвагонзавод» (входит в УВЗ) и ООО «Тринфико Пропети Менеджмент» достигли соглашения о приобретении «УВЗ Логистик». При этом парк «УВЗ-Логистик», согласно условиям сделки, должен был остаться под управлением ФГК (Федеральной грузовой компании — дочка РЖД).