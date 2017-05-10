В Новосибирске развернулись масштабные работы по ремонту городских магистралей

С дороги долой — пешеходам под ноги. За груду камней на остановке ремонтников не оштрафуют, но и «спасибо» никто не скажет. А вот отсутствие дорожной разметки — более серьёзный промах.

Александр Стефанов, старший научный сотрудник СГУПС: «Подрядчики, которые на участке выполнили эти работы, должны эту разметку восстановить. Соответственно — это нарушение требований по безопасности дорожного движения».

На этом же участке подрядчик будет вынужден сделать двойную работу, прежде чем укладывать асфальт. Основание для полотна готово, вдоль бордюра нет.

Какими будут дороги после ремонта, как долго прослужат? — сейчас сказать сложно. Нет основного слоя. Как на Красном проспекте, так и на Немировича-Данченко — где вторая точка проверки. 220 миллионов рублей, почти 3 километра — под реконструкцию. Покрытие, уверяют дорожники, будет лучшим в городе. Так ли? Что скажут те, кто учит строить дороги?

Евгений Арнольд, завлабораторией Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства: «Это какого поколения покрытие, которое говорит подрядчик будет уложено? Ну, так скажем, последнего. Но, думаю, всё равно проблемы максимальной мы не избежим, потому что все равно машины по городу ездят с перегрузом».

Покрытие продержится не 5 гарантийных, а 6 и даже 7 лет, обещает подрядчик. При правильной эксплуатации. Без перегрузов. Ещё одна «ахиллесова пята» наших магистралей — люки.

Михаил Мезенцев, официальный представитель Федерации автовладельцев России в Новосибирске: «Ни для кого не секрет, что в первую очередь начинают разваливаться люки, и крошка вываливается вокруг люков, и начинаются проблемы на дорогах».

Александр Мякинин, главный технолог фирмы-подрядчика: «Если работы выполнены качественно, то мы с вами можем проехать по городу, и найдем много люков сделанных, которые держатся много лет в течение всего срока гарантии. Гарантийный срок у нас такой же, как и на покрытие. То, что касается выфрезированного асфальта — 5 лет».

Полсотни новых светофоров, комплекс видеофиксации — на перекрестке с Сибиряков-Гвардейцев. По новым дорогам первоклассного стандарта поедем в сентябре.

Олеся Герасименко, корреспондент: «По словам подрядчиков, их работа подвергается трехуровневой системе контроля. Со стороны федеральных экспертов, муниципалитета, а также внутренняя проверка. Сегодня общественники пообещали стать четвертой контролирующей ступенью».