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13:07 (мск), источник: Новости Перми

С 15 мая 2017 в Краснокамском районе будет введено ограничение дорожного движения

Изменение организации дорожного движения связано с капитальным ремонтом моста через реку Сюзьва на км 449+880 автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа".

Информацию об ограничении сообщает ФКУ Упрдор «Прикамье». Работы по ремонту будут выполняться поочередно на каждой половине моста. В соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения, будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Ограничение вводится по 20 сентября 2017 года.

ФКУ Упрдор «Прикамье» просит с пониманием отнестись ко временным неудобствам и призывает водителей автотранспортных средств соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Добавим, что с 20 апреля по 20 октября 2017 года действует ограничение движения на участке этой же автодороги в Очерском районе.

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