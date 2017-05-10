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13:25 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Над Исетью раскинутся новые мосты

Строительство начнут летом.

Источник: УралИнформБюро

На набережной Исети, между Малышева и Куйбышева, уже в 2018 году могут вырасти новые мосты из легких конструкций, а левый берег реки обретет более урбанизированный вид. Это лишь часть большого плана капитальной реконструкции набережной, разработанного проектировщиками столичных архитектурных бюро «Стрелка» и «Оса-информ».

Согласно их замыслу, первый этап реконструкции — на участке от Малышева до Куйбышева — предусматривает, кроме мостов, обустройство пешеходных зон и велодорожек, оформление берегов ландшафтной подсветкой и строительство трех площадок — детской смотровой и развлекательной.

На втором этапе, который стартует после чемпионата мира по футболу, планируется благоустройство набережной от улицы Куйбышева до ЦПКиО. В рамках реализации проекта также предусмотрены благоустройство пешеходной зоны улицы Вайнера на участке между проспектом Ленина и Ельцин-Центром и реконструкция площади 1905 года.

Как уточнили «Уралинформбюро» в пресс-службе администрации Екатеринбурга, работы профинансируют за счет федерального, областного и муниципального бюджетов. В общей сложности будет потрачено 400 миллионов рублей. Половина этой суммы поступит в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». По словам источника агентства в мэрии, власти планируют начать реконструкцию уже этим летом и завершить основной объем работ первого этапа до конца года.

Между тем при обсуждении проекта в мэрии глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин посоветовал не спешить и дать на доработку концепции срок до середины июня. Эту идею поддержал и главный архитектор Свердловской области Владимир Вениаминов.

«Непонятно назначение двух мостов, один из которых понтонный, — пояснил “Уралинформбюро” Михаил Вяткин. — В этой точке набережной в них нет насущной необходимости. Лучше реконструировать существующие мосты. Нельзя также совмещать в одном месте велосипедные и пешеходные дорожки — это только испортит набережную. На реализацию проекта выделено всего 400 миллионов, эти деньги нужно истратить не на временные конструкции, а на то, что останется городу на долгие годы».

Доработанный проект вынесут на публичные слушания с участием СМИ в ближайшее время, после чего его рассмотрит градсовет, сообщил «Уралинформбюро» замруководителя пресс-службы горадминистрации Алексей Редин.

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