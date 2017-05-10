В Приднестровье заработало ОСАГО

Теперь приднестровские полисы ОСАГО необходимо будет приобрести всем жителям региона, которые владеют автотранспортными средствами, зарегистрированными на территории Приднестровья.

Действие полиса ОСАГО распространяется именно на ответственность автомобилиста за ущерб, который он нанес в ходе дорожно-транспортного происшествия прочим участникам аварии. Пострадавшие в этом случае могут обратиться в компанию, которая застраховала виновника ДТП, и получить компенсацию нанесенного им ущерба.

Как уже писал Sputnik в конце апреля, приднестровские депутаты внесли еще одни существенные поправки в закон об ОСАГО.

Благодаря им владельцы автотранспортных средств иностранных государств, въезжающие на территорию Приднестровья или пересекающие ее транзитом, будут освобождены от приобретения этого страхового полиса. Однако избежать уплаты приднестровского ОСАГО возможно лишь при условии, что у иностранных автовладельцев есть аналогичный — или их страны или международного образца, так называемая «зеленая карта».

Тогда же парламентарии приняли решение об увеличении льготы по уплате страхового полиса с 25% до 50% для пенсионеров, «чернобыльцев», «афганцев», участников боевых действий по защите в Приднестровье, а также об освобождении от приобретения ОСАГО практически всей сельхозтехники и мопедов.