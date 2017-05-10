Представители более 20 финских компаний посетят Средний Урал в рамках бизнес-миссии
Предприятия специализируются на производстве машиностроительной, металлургической продукции, полимеров, оборудования, строительстве, логистике.
Предприятия специализируются на производстве машиностроительной, металлургической продукции, полимеров, оборудования, строительстве, логистике.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Представительная делегация Финляндской Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны в РФ Микко Хаутала посетит Свердловскую область с 16 по 19 мая. Об этом сообщили в
«В состав делегации войдут представители двух десятков финских предприятий, специализирующихся на производстве машиностроительной, металлургической продукции, полимеров, различного оборудования, строительстве, логистике. Ожидается также прибытие сопредседателя финляндской части рабочей группы по
В рамках визита запланированы переговоры с главой региона Евгением Куйвашевым,
В Президентском центре им. Б. Н. Ельцина по случаю 100-летия независимости Финляндии пройдет лекционная программа «Suomi 100», тема которой — развитие и преобразование Финляндии из бедной аграрной страны в государство с высоким уровнем благосостояния. «На мероприятии с лекциями выступят историк Тимо Вихавайнен, советник по вопросам образования Аннамари Каясто, издатель Александр Карманов», — пояснили в «Ельцин Центре». Представители Финляндской Республики также откроют инсталляцию «Abendland» творческой группы «IC98», выставку комиксов «Tempora Mutantur», а в екатеринбургском кинотеатре «Салют» дадут старт фестивалю финского кино.
«В рамках предыдущего заседания рабочей группы, которое прошло в 2015 году, озвучивалась цифра — 1,5 млрд евро — такова сумма инвестиций финских компаний в экономику Свердловской области. Сегодня финский бизнес очень солидно представлен в Свердловской области, действует соответствующая инфраструктура. В долгосрочной перспективе нас связывают общие интересы в сферах лесопользования, энергетики, телекоммуникаций, ряда отраслей наукоемких производств, транспорта и транспортной логистики. От визита мы ждем продолжения диалога и выхода на новые проекты», — сообщил министр международных и внешнеэкономических связей региона Андрей Соболев.
Товарооборот Свердловской области с Финляндией в 2016 году по сравнению в 2015 годом снизился на 25% и составил 40 млн долларов США. «В структуре импорта — химическая и минеральная продукция, машиностроительное оборудование, мебель, в структуре экспорта — преимущественно металлы и изделия из них. На Среднем Урале реализованы и продолжаются проекты с такими финскими компании, как “Пеллонпая”, “Клинкманн”, “Максит Груп” и другие», — отметили в