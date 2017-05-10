Представители более 20 финских компаний посетят Средний Урал в рамках бизнес-миссии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Представительная делегация Финляндской Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны в РФ Микко Хаутала посетит Свердловскую область с 16 по 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В состав делегации войдут представители двух десятков финских предприятий, специализирующихся на производстве машиностроительной, металлургической продукции, полимеров, различного оборудования, строительстве, логистике. Ожидается также прибытие сопредседателя финляндской части рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между правительством Свердловской области и министерством занятости и экономического развития Финляндии Ээвы Вахтера, гендиректора Финско-Российской торговой палаты Яаны Реколайнен», — сообщили там.

В рамках визита запланированы переговоры с главой региона Евгением Куйвашевым, бизнес-форум, заседание рабочей группы, посещение предприятий, церемония закладки в Екатеринбурге первого камня жилого комплекса «Классика» российско-финской компании «ЮИТ Урал-Строй», добавили в пресс-службе.

В Президентском центре им. Б. Н. Ельцина по случаю 100-летия независимости Финляндии пройдет лекционная программа «Suomi 100», тема которой — развитие и преобразование Финляндии из бедной аграрной страны в государство с высоким уровнем благосостояния. «На мероприятии с лекциями выступят историк Тимо Вихавайнен, советник по вопросам образования Аннамари Каясто, издатель Александр Карманов», — пояснили в «Ельцин Центре». Представители Финляндской Республики также откроют инсталляцию «Abendland» творческой группы «IC98», выставку комиксов «Tempora Mutantur», а в екатеринбургском кинотеатре «Салют» дадут старт фестивалю финского кино.

«В рамках предыдущего заседания рабочей группы, которое прошло в 2015 году, озвучивалась цифра — 1,5 млрд евро — такова сумма инвестиций финских компаний в экономику Свердловской области. Сегодня финский бизнес очень солидно представлен в Свердловской области, действует соответствующая инфраструктура. В долгосрочной перспективе нас связывают общие интересы в сферах лесопользования, энергетики, телекоммуникаций, ряда отраслей наукоемких производств, транспорта и транспортной логистики. От визита мы ждем продолжения диалога и выхода на новые проекты», — сообщил министр международных и внешнеэкономических связей региона Андрей Соболев.