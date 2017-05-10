В Кольцово в полтора раза подорожала парковка

В екатеринбургском аэропорту Кольцово в полтора раза повысили стоимость длительной экономпарковки. Теперь за неделю пребывания авто на площадке в километре от авиаузла придется отдать 1500 рублей. За каждые последующие сутки по-прежнему будут взимать 100 рублей, сообщили «Уралинформбюро» в Кольцово.

На более приближенной к аэропорту длительной парковке стоимость осталась прежней — 500 рублей за сутки в первые два дня, с третьего по пятый — 400 рублей в сутки (далее — по 200 рублей). Парковка непосредственно перед терминалами стоит 200 рублей в час.