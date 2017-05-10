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13:54 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия объяснила, почему в Омске не заметно ремонта дорог

Сегодня, 10 мая, в горсовете в очередной раз напомнили о проводимом в городе ремонте дорог — в ожидании торгов по 32 объектам, на которых за лето будет заменено дорожное полотно, проводится ямочный ремонт.

Источник: РИА "Новости"

Так, асфальто-бетонный завод ежедневно производит по 100−300 тонн смеси, которая выкладывается в выбоины на омских дорогах. Всего, по словам замглавы департамента городского хозяйства Евгения Фомина, ямочным методом с 15 апреля было заделано 39 тысяч кв. метров дорог, использовано 4,7 тысячи смеси. Однако, по мнению депутата Заксобрания Валерия Кокорина, ямочного ремонта в Омске незаметно.

«Почему может быть незаметно: большой объем работ бы связан с визитом гостей 25 апреля, на гостевой маршрут ушло очень много материала. Ко дню поминовения сделали дороги, которые ведут к кладбищам, к 9 Мая — дороги имени Героев войны. План традиционно так составляется», — объяснил Евгений Фомин.

Всего же за теплый период аварийно-восстановительным методом запланировано отремонтировать 300 тысяч кв. метров дорог, работы планируется проводить до сентября.

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