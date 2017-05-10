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16:22 (мск), источник: ИА REGNUM

На Кубани почти на 3% выросла величина прожиточного минимума

Рост составил 281 рубль.

Жителям Краснодарского края определили сумму, достаточную для проживания. Так, на I квартал 2017 года величина прожиточного минимума установлена на уровне 9884 рубля в расчете на душу населения. Как сообщили ИА REGNUM в Краснодарстате 10 мая, это выше аналогичного показателя предыдущего квартала на 2,9%.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума определена в сумме 10 685 рублей, для вышедших на пенсию кубанцев — 8208, для детей — 9452.

Как сообщало ИА REGNUM, в 4 квартале 2016 года прожиточный минимум для вышеперечисленных категорий населения был ниже на 288, 226 и 334 рубля соответственно.

Стоимость продуктов питания потребительской корзины увеличилась на 2,5% и составила 4383 рубля, непродовольственных товаров — на 3% (2178 рублей), услуг — на 3,6% (2620 рублей). Стоимость потребительской корзины на душу населения составила 9181 рубль.

Добавим, что в соседней Адыгее величина прожиточного минимума в I квартале 2017 года в расчете на душу населения составила 8866 рублей, что на 4% выше аналогичного показателя предыдущего квартала. Стоимость продуктов питания потребительской корзины увеличилась на 4%, непродовольственных товаров — на 3,9%, услуг — на 4,2%.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в апреле 2017 года по сравнению с мартом 2017 года составил 100,5%, в том числе на продовольственные товары — 101%, непродовольственные товары — 100,1%, услуги — 100,3%.

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