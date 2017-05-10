Жители Челябинской области заняли у микрофинансовых организаций 3,5 миллиарда

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на 1 апреля 2017 года в области действовало займов на 3,5 млрд рублей, что на 10,4% больше, чем 1 января этого года.

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, темпы роста портфеля микрофинансовых займов падают второй квартал подряд.

По его мнению, это свидетельствует о возвращении заемщиков МФО в банки. «В последние годы эти граждане не могли рассчитывать на банковские кредиты, прибегая, в том числе, к услугам микрофинансовых организаций.

Однако теперь банки постепенно восстанавливают «докризисный» аппетит к риску, и находят возможности для наращивания выдачи потребительских кредитов и привлечения, в том числе, и тех клиентов, которые последние годы кредитовались в МФИ.

Однако и микрофинансовый сектор продолжает интенсивно развиваться, продолжает расти не только динамика объема портфеля займов МФИ, но и их популярность у населения страны".

Ранее Русская православная церковь выступила за ограничение работы микрофинансовых организаций, напоминает «ФедералПресс».