Жители Челябинской области заняли у микрофинансовых организаций 3,5 миллиарда
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 мая, ФедералПресс. В Челябинской области стали чаще и больше занимать у микрофинансовых организаций (МФО).
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 мая, ФедералПресс. В Челябинской области стали чаще и больше занимать у микрофинансовых организаций (МФО).
Как сообщили «ФедералПресс» в
По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, темпы роста портфеля микрофинансовых займов падают второй квартал подряд.
По его мнению, это свидетельствует о возвращении заемщиков МФО в банки. «В последние годы эти граждане не могли рассчитывать на банковские кредиты, прибегая, в том числе, к услугам микрофинансовых организаций.
Однако теперь банки постепенно восстанавливают «докризисный» аппетит к риску, и находят возможности для наращивания выдачи потребительских кредитов и привлечения, в том числе, и тех клиентов, которые последние годы кредитовались в МФИ.
Однако и микрофинансовый сектор продолжает интенсивно развиваться, продолжает расти не только динамика объема портфеля займов МФИ, но и их популярность у населения страны".
Ранее Русская православная церковь выступила за ограничение работы микрофинансовых организаций, напоминает «ФедералПресс».